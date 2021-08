Kräuterbüschel werden gesammelt

Götzingen. Am Fest Mariä Himmelfahrt werden traditionell in vielen katholischen Gemeinden Kräuterbüschel, auch „Wärzbärde“ genannt, zu Ehren Marias in die Kirche gebracht und im Gottesdienst geweiht. Zu Hause soll er das ganze Jahr den Schutz und Segen des Schöpfers über Mensch und Tier, Haus und Hof bringen. In einem kurzen Vortrag erläutert die Dozentin Besonderheiten der traditionellen Pflanzen und den geschichtlichen Hintergrund des Brauches. Anschließend geht es gemeinsam auf die Suche nach den benötigten Heilkräutern in der Umgebung. Der VHS-Kurs findet am Freitag, 13. August, von 14 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist am Parkplatz bei der Festhalle. Aufgrund der niedrigen Inzidenz ist eine Kursteilnahme ohne Nachweis möglich.

