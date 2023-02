Kostenlose Nachhilfe zu gewinnen

Buchen. Wer hat zum Schulhalbjahr ein besonders schlechtes Zeugnis erhalten? Der kann auf er kostenlose Nachhilfe hoffen. Claudia Weser, Inhaberin des Studienkreises in Buchen, vergibt an zwei Schüler diese Hilfe. Die Gewinner erhalten bis zum Juli einmal pro Woche für jeweils 90 Minuten kostenfreie Unterstützung beim Lernen. Voraussetzung dafür ist, dass man Schüler der Klasse fünf bis 13 ist und besonders schlechte Noten in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch erhalten hat. Wer dies erfüllt, kann sich bis zum 24. Februar mit einer Kopie seines Halbjahreszeugnisses bei Claudia Weser um den kostenlosen Nachhilfeunterricht bewerben. Bei mehreren gleich schlechten Kandidaten entscheidet das Los.

Claudia Weser verfügt über zehn Jahre Berufserfahrung als Nachhilfelehrerin. Seit zweieinhalb Jahren ist sie Inhaberin des Studienkreises Buchen in der Eisenbahnstraße. Bei ihrer Arbeit wird sie von fünf angestellten Lehrkräften unterstützt. Ihr Unternehmen nimmt an der Aktion „Rückenwind“ der Landesregierung teil. Eine Besonderheit ihres Instituts ist Therapiehund Willi, der Schüler und Lehrer bei ihren täglichen Herausforderungen unterstützt.