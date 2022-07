Konzert wird nachgeholt

Mosbach. Die Schlagerpiloten und Daniela Alfinito veranstalten die „Großen Schlagershow“, am Samstag, 14. Oktober 2023 in der Alten Mälzerei Mosbach!. Beginn um 16Uhr. Die Schlagerpiloten und Daniela Alfinito freuen sich, dass ursprünglich für den 11. Juni geplante Konzert nachholen zu können und auf ihre treuen Fans zu treffen. Tickets, die für den 11. Juni gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin am 14. Oktober 2023.

Die Besucher erwartet ein Feuerwerk, zusammengestellt aus ihren Erfolgsalben, mit denen sie regelmäßig die Charts stürmen. Das Debütalbum der Schlagerpiloten „Lass uns fliegen“ war 16 Wochen in den deutschen Albumcharts und schaffte es bis auf Platz 3. Ihr Album „Santo Domingo“ hat es sogar auf Platz 2 geschafft, ebenso wie ihr drittes Top-Album „Blue Hawaii“. Mit ihrem neuen Doppelalbum „Durchstarten ins Glück“ befinden sich die Schlagerpiloten erneut im Landeanflug in Richtung Top 3 der Offiziellen Deutschen Charts!

Ihr musikalisches Talent kommt nicht von ungefähr. Ihr Vater Bernd Ulrich und ihr Onkel Karl-Heinz Ulrich sind niemand anderes als die legendären Amigos, die seit vielen Jahren Schlager-Erfolge feiern.

Charts-Triple

Als ihre Album-CD „Du warst jede Träne wert“ im Januar 2019 von 0 auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts schoss, strahlte ihr Stern sogar noch vor Kultstars wie Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg.

Nachdem Daniela Alfinitos Longplayer „Liebes-Tattoo“ mit Jahresbeginn 2020 auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts eingestiegen war, gelang der Sängerin aus dem mittelhessischen Villingen im nächsten Zug auch in Österreich und der Schweiz der Sprung auf Platz 1. Das Charts-Triple war perfekt. Mit ihrem aktuellen Album „Löwenmut“ gelingt ihr zum vierten Mal der Sprung auf Platz 1 der deutschen Albumcharts.