Konzert „Wärme” in Buchen begeisterte mit erdiger und handgemachter Musik

Buchen. Zum Ausklang des ersten sonnig-milden Frühlingswochenendes präsentierten Elisa Frank (Gesang/Geige), Steve Schmidt (Schlagzeug), Arnd Bröker (Bass) und Stefan Rauch (Gesang/Gitarren) echte Wohlfühlmusik: Erdig, handgemacht, unkompliziert und gehaltvoll.

Vor dem „gesungenen Wort“ galt jedoch zunächst das „gesprochene Wort“ – und zwar von Pfarrerin Julia Lehner, die den zahlreichen Besuchern einen angenehmen Abend wünschte. Den man tatsächlich vom ersten Takt an genießen konnte: Nach dem jazzigen Intro stimmte „Big Yellow Taxi“ zum Mitwippen ein. Im Anschluss thematisierte „The Last Unicorn“ auf etwas schwermütige, aber leicht zugängliche Weise den Umgang des Menschen mit der Schöpfung. Als vergnüglichen Hochgesang an das positive Denken verstand sich die von Stefan Rauch und Elisa Frank als Duett arrangierte Hymne „This Little Light Of Mine“, deren lockerer Rhythmus zum Mitklatschen einlud.

Der nächste Welthit – „Give A Little Bit“ von Supertramp – huldigte dem Motto „geben statt nehmen“. Da saß jeder Ton bis zum prägnanten Gitarrensolo. Mit „Englishmen in New York“ von Sting und „Luka“ wurden zwei weitere englischsprachige Klassiker mit tief gehenden Texten angestimmt, ehe der „Adler“ zu fliegen begann, natürlich im musikalischen Sinne mit gleichnamigem Lied. Auch „Amazing Grace“, „Long Train Running“ und der gesungene Gruß „Gott segne dich“ erreichten die Zuhörer auf Anhieb.

Ergänzt wurde das kurzweilige Programm durch eigene Stücke aus den selbstproduzierten CDs, die sich durch ihre ungewöhnlich präzise formulierten, dem echten Leben entnommenen Texte auszeichnen. Ein Beispiel dafür war „Wer“ aus dem Album „Wärme“. Hier wurde sanfte Gesellschaftskritik mit dem Aufruf verbunden, einen Blick in die Welt zu werfen – und jeder kam auf seine Kosten, der die Tradition klassischer Liedermacher und das Neue Geistliche Lied schätzt.

Beide Genre vermischten die von Stefan Rauch und Christiane Weber verfassten Songs auf mitreißende Weise, ohne pathetisch oder kitschig zu wirken, ein wahrer Hörgenuss zum Mitdenken und Mitmachen: Ein Markenzeichen der Eigenkompositionen war der treibende Rhythmus.

Der nächste Chanson ging auf eine zuweilen unbequeme, jedoch wichtige Frage ein: „Was ist Wahrheit?“. Am Rande griff ein Kuriosum: Erstmals wurden Kompositionen der verhinderten Christiane Weber nicht von ihr selbst interpretiert, was aber Stefan Rauch und Elisa Frank ohne Frage hervorragend bewältigten.

Aus der Feder Stefan Rauchs stammte wiederum das Stück „Wertvoll“. Es zeigte auf, dass jeder Mensch die Gesellschaft bereichern kann, selbst wenn er nicht den „gesellschaftlichen Idealen“ genügen sollte, die bekanntlich nicht als Indikator für menschliche Werte taugen. Ganz nebenbei war der lebhaft mit Geige versetzte Titel ein Aufruf dazu, selbstbewusst durch die Zeit zu schreiten: Keiner muss sich verstecken!

Wie wichtig „Sicherheit“ ist und welche tragischen Auswüchse das „soziale Raster“ zuweilen provoziert, erfuhren die Zuhörer ebenso wie den Wert echter Freiheit, Wahrheit und des tiefen Friedens: „Keine Angst“ war ein starkes Plädoyer für eine friedliche Stimmung und den Gedanken an den Herrn. Nicht zu vergessen das Lied „Wärme“: Als treffende Gegenüberstellung von Schatten und Licht sorgte sie ebenso für Begeisterung wie das zum Entdecken neuer Gesichtspunkte einladende, musikalisch sehr abwechslungsreiche Lied „Staunen“.

Auf sympathische Weise moderierte Stefan Rauch den Abend: Bonmots, Anekdoten, Wissenswertes und auch praktische Tipps, die das menschliche Miteinander etwas einfach machen, lockerten den Abend zusätzlich auf. Dabei verstand sich Rauch keinesfalls als Lückenbüßer: Gerade seine teils sehr persönlichen Ausführungen schenkten dem Konzert einen sehr authentischen Charakter.

Wie viel „Wärme“ diese Mixtur dem Publikum schenkte, bewies der langanhaltende Beifall.