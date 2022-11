Konzert der Vielfalt in Buchen

Buchen. Ob französischer Chanson, Reggae und Soul aus Afrika, die italienische Lyrik eines Angelo Branduardi, spanische Gitarrenläufe, amerikanischer Rap, weltweiter Blues & Rock der letzten Jahrzehnte, keltische Geige, deutsche, portugiesische oder kurdische Klänge, die Band „TONeART will am Sonntag, 20. November, ihr Publikum mit ungeheurer musikalischer und sprachlicher Weite faszinieren und zur Verständigung der Kulturen beitragen. Unter dem Motto „Better World Soul Music“ gastieren Christiane Weber (Geige/Gesang), Stefan Rauch (Gesang/Gitarren), Steve Schmidt (Drums), Arnd Bröker (Bass) und Elisa Frank (Gesang/Geige) in der Christuskirche in Buchen. Das Konzert der Vielfalt in der Evangelischen Kirche beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gelten die Hygienevorschriften. Bild: Lars Fitzgerald

