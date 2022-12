Waldhausen. Die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehren Waldhausen und Einbach im Gasthaus Goldener Stern in Waldhausen statt. Abteilungskommandant Florian Weber hieß alleMitglieder und besonders Ehrenkommandant Heini Schäfer, Stadtkommandant Andreas Hollerbach, Ortsvorsteher Alexander Leix sowie alle anwesenden Vereinsvorstände willkommen.

Er begann mit seinem Jahresbericht für 2021. Aufgrund der Corona-Pandemie war es ein sehr herausforderndes Jahr für beide Wehren. Es konnten kaum Übungen abgehalten werden, dennoch musste man in steter Alarmbereitschaft sein. Zurzeit ist man noch gut aufgestellt, allerdings sei es unumgänglich weiter auf der Suche nach neuen Feuerwehrleuten zu bleiben und an Weiterbildungen teilzunehmen.

21 aktive Mitglieder

Das Ergebnis der Neuwahlen Für die Freiwillige Feuerwehr Einbach wurde Kommandant Florian Weber im Amt bestätigt. Ihm stehen als Stellvertreter Manfred Fankhauser und Fabian Henn zur Seite. Das Amt des Schriftführers wird weiterhin von Martin Galm ausgeübt. Ebenso wurde Erwin Galm als Kassier bestätigt. Als Beisitzer fungieren in Zukunft Sascha Henn, Christian Schäfer sowie Stefan Mechler. Als Kassenprüfer stehen weiterhin Clemens Schäfer und Winfried Bauer zur Verfügung. Die Neuwahlen für die Freiwillige Feuerwehr in Waldhausen ergaben folgendes: Als Kommandant wurde ebenfalls Florian Weber im Amt bestätigt. Ihm stehen als Stellvertreter Michael Egenberger und Daniel Schellig zur Seite. Das Amt des Schriftführers wird in Zukunft von Christian Scholl begleitet. Als Kassier wurde Simon Haber gewählt. Beisitzer sind Heiko Lowak, Heinrich Haber, Stefan Schellig, Stefanie Taugnitz sowie Benedikt Kehl. Auch bei der Jugendwehr gab es Veränderungen anzukündigen. Diese wird in Zukunft von Adrian Weber und Stefanie Taugnitz geleitet.

In Waldhausen zählt man aktuell 21 aktive Feuerwehrleute, ein Jugendmitglied sowie 13 Alterskameraden. Die Abteilungswehr Waldhausen hatte im vergangenen Jahr 13 Einsätze zu verzeichnen.

Darunter waren fünf Brandeinsätze,fünf Fehlalarmierungen, zwei sonstige Einsätze sowie eine technische Hilfeleistung. Besonders hervorzuheben sei der Brand am 4. Novmeber 2021 im Foyer des Caritas Altenheims in Waldhausen. In Einbach wurde kein Alarm verzeichnet. Hier stehen aktuell 21 aktive Feuerwehrleute zur Verfügung. In der Jugendwehr und Alterswehr sind jeweils fünf und vier Mitglieder.

Kommandant Weber war es eine Freude zu verkünden, dass auch drei Weiterbildungen erfolgreich abgeschlossen wurden.

Im Anschluss ging es mit den Berichten aus der Abteilungswehr Einbach weiter. Schriftführer Martin Galm berichtete über die abgelaufenen Sitzungen und Versammlungen. Kassier Erwin Galm gab im Anschluss einen kurzen Überblick über die Kassensituation. Nun standen die Neuwahlen der Abteilungswehr Einbach an.

Anschließend waren die Berichte der Abteilungswehr Waldhausen an der Reihe. Simon Haber berichtete in Vertretung des verhinderten Schriftführers Adolf Kapaun über die vergangenen Sitzungen, ehe Adrian Weber als Kassier einen Einblick über die vergangenen Ein- und Ausgaben sowie den aktuellen Kassenstand gab.

Auch bei der Wehr Waldhausen standen dann Neuwahlen auf der Tagesordnung. Im Vorfeld hatte Adolf Kapaun angekündigt, nicht mehr als Schriftführer und Vorstandsmitglied zur Verfügung zu stehen. In Abwesenheit danke Florian Weber ihm für seine langjährige Arbeit und seinen Einsatz im Vorstand und als Schriftführer. Ebenso gab Heinrich Haber bekannt, dass er nicht mehr länger als stellvertretender Kommandant zur Verfügung stände. Heinrich Haber galt besonderen Dank für seinen jahrelangen Einsatz als stellvertretender Kommandant.

Ortsvorsteher Alexander Leix überbrachte die Grüße von Bürgermeister Roland Burger, des Beigeordneten Benjamin Laber sowie seines verhinderten Ortsvorsteherkollegen Jochen Kraus aus Einbach. Leix unterstrich die Wichtigkeit einer funktionierenden Wehr im Ort.

Stadtkommandant Andreas Hollerbach freute sich, dass mal wieder eine Generalversammlung stattfinden konnte. Er überbrachte Grüße und den Dank seiner Stellvertreter und er dankte allen, die in der heutigen Zeit noch eine Funktion in den Wehren übernehmen. Er unterstrich, dass Waldhausen aufgrund der relativ „großen“ Entfernung zur Kernstadt und mit dem Caritas Altenheim eine Sonderrolle in der Stadt einnehme und es deswegen unerlässlich sei eine starke Wehr zu haben. Deshalb war er auch darüber erfreut, dass Adrian Weber und Stefanie Taugnitz die Jugendwehr übernehmen und Adrian Weber in diesem Zuge berichtete, dass für das kommende Jahr wieder rund zehn Jugendliche in die Wehr eintreten.

Andreas Hollerbach unterstrich seine Freude nochmals mit der Begründung, dass in den nächsten zehn Jahren um die 100 Feuerwehrleute aus der aktiven Wehr wegfallen werden, da diese dann die „Ü65 Grenze“ erreicht haben. Deshalb sei es wichtig Jugendliche und Quereinsteiger für die Feuerwehr zu begeistern.

Über letztere konnte er frohen Wortes verkünden, dass die kommende Grundausbildung 2023 komplett mit „Buchemer“ gefüllt sein wird – darunter zehn Quereinsteiger.

Zum Abschluss der Generalversammlung war es Andreas Hollerbach vorbehalten zwei Beförderungen zu verkünden. So wurde Jens Krieg (Einbach) aufgrund der bestandenen Grundausbildung zum Feuerwehrmann befördert und Michael Egenberger (Waldhausen) nach bestandener Prüfung zum Löschmeister ernannt.