Kolpingsfamilien erlebten Abenteuer und Gemeinschaft

Buchen. Ein paar Tage rauskommen, den Alltag hinter sich lassen und mit anderen Familien Abenteuer und Gemeinschaft erleben: So könnte man die Familienfreizeit der Kolpingsfamilie Buchen beschreiben. 13 Familien waren in den Osterferien vier Tage in Kastellaun/Hunsrück unterwegs. Nach der Ankunft wurden das Haus, die Stadt und die Burg Kastellaun erkundet. Am nächsten Tag stand ein Ausflug auf dem Programm. Zunächst war man auf einer kleinen Wanderung im Dünnbachtal unterwegs. Eine 400 Meter lange Kugelbahn auf dem Weg trug dazu bei, dass auch die Jüngsten motiviert unterwegs waren. Nach einer Stärkung ging es auf zur Mutprobe: der Überquerung des Mörsdorfer Bachtals mittels einer 360 Meter langen Hängebrücke in 100 Metern Höhe. Der Besuch des Kletterwaldes direkt an der Unterkunft war ein weiteres „Highlight“. Am Abend folgte eine Stadtführung, die auch für die Kinder spannend war. Der Abschluss im Gewölbekeller der Burg bei Kerzenschein machte die Tage in Kastellaun zu einem runden Erlebnis für alle. Am Ende galt der Dank aller dem Organisationsteam der Kolpingsfamilie. Mit Vorfreude auf die Familienfreizeit im kommenden Jahr verabschiedeten sich alle voneinander. Bild: Kolpingsfamilie

