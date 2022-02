Kolpings Närrische Rückspiegel-Show

Buchen. Am Schmutzigen Donnerstag startet das digitale Fastnachtsformat der Kolpingsfamilie Buchen. Mit großem technischem Aufwand, jedoch immer unter Beachtung der geltenden Verordnungen entstand ein Jahresrückblick, der sich an den prominenten Vorbildern von Günter Jauch und Co. orientiert.

Videosequenzen, musikalische Einlagen, Interviews und Gäste im Studio sorgen für ein abwechslungsreiches Programm und bieten den Fastnachtsfreunden die Möglichkeit fastnachtliche Stimmung in die Wohnzimmer zu holen.

Die Show ist heute ab 20.11 Uhr unter www.kolping-buchen.de digital abrufbereit und kann über die närrischen Tage bis zum Fastnachtsdienstag 0.00 Uhr angeschaut werden. Auf der Homepage findet man auch die Daten für die damit verbundene Spendenaktion.

Alle erwirtschafteten Spenden fließen in die wichtige Arbeit der Palliativabteilung der NOK-Kliniken, sowie des Odenwald-Hospizes Walldürn zu.