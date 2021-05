Knappheit an Baustoffen: „Markt wird sich regulieren“

Neckar-Odenwald-Kreis. Unter dem Slogan „Europa ist näher als man denkt“ referierten auf Einladung der Jungen Union Neckar-Odenwald der Europaabgeordnete Daniel Caspary gemeinsam mit der Direktkandidatin für den Wahlkreis Odenwald-Tauber Nina Warken MdB. Ebenso hatten sich dem digitalen Austausch der CDU-Kreisvorsitzende Markus Haas sowie die ehemalige Bundestagsabgeordnete Margaret Horb angeschlossen.

„Ich bin in meiner 4. Amtszeit Europaabgeordneter und erlebe nach der Finanz- und Flüchtlingskrise mit der Corona-Pandemie eine weitere einschneidende Krise. Und zunehmend beobachte ich, wie die EU für vermeintliche Versäumnisse verantwortlich gemacht wird. Das ist nicht immer fair und schon gar nicht im Sinne des Gemeinwohls“, so Caspary. Als Beispiel dafür nannte der CDU-Politiker die Kritik an der Impfstoffbeschaffung: „Natürlich wären wir alle glücklicher, wenn der aktuell rasante Impffortschritt schon vor einigen Wochen stattgefunden hätte. Wir wissen aber heute deutlich mehr über den Impfstoff und haben nicht einfach blind, sondern mit Bedacht verimpft. Uns war auch die Unterstützung von Entwicklungsländern wichtiger als Egoismus, wie ihn beispielsweise die Amerikaner an den Tag gelegt haben“, erklärte der Parlamentarier.

Weiter ging Daniel Caspary in seinen Ausführungen auf den „Green Deal“ und die Bedeutung der Automobilindustrie ein. „Der Klimaschutz ist eine Jahrhundertaufgabe und dominiert alle Bereiche. Darin müssen wir auch weiter Vorreiter bleiben“, sagte Caspary und erfuhr dafür breite Zustimmung. In diesem Zusammenhang äußerte sich Tobias Leibfried, welcher sich ebenso wie Dominik Kircher über Auswirkungen verschiedener Handelsbeziehungen Gedanken macht.

Auch Nina Warken bekräftigte die Relevanz eines gemeinsamen Weges mit der Wirtschaft für den Klimaschutz: „Das Bundesklimaschutzgesetz ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft, bedeutet aber auch eine Gratwanderung für die ganze Bevölkerung. Der Klimaschutz ist ein zentrales Thema, dennoch dürfen wir mit den Maßnahmen niemanden abhängen oder verlieren. Ich halte es für eine Chance, den Aufbruch aus der Krise heraus mit Innovationen zum Wohl der Umwelt zu verbinden“, so die Abgeordnete.

Wie wichtig dabei das Thema nachhaltiges Bauen ist, griff Tobias Münch auf und schilderte Eindrücke vom aktuell schwierigen Baustoffmarkt. „Ob Holz oder Stein, die Knappheit an Baustoffen ist derzeit ein europaweites Phänomen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, aber der Markt wird sich regulieren“, ist sich Caspary daraufhin sicher.

Aufbruchstimmung vermittelten Wakren und Caspary auf Nachfrage von David Schiffmacher. „Ja, der Weg zur Kanzlerkandidatur war steinig. Armin Laschet hat in Nordrhein-Westfalen jedoch gezeigt, was er kann, nämlich aus einem gespaltenen Haufen eine schlagfertige und erfolgreiche Regierung zu bilden.“

