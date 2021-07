Mitarbeiter in Krankenhäusern, die 2020 wegen der Pandemie besonders belastet waren, erhalten eine Sonderzahlung der Bundesregierung. In den Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen und Mosbach sind das insgesamt etwa 440 000 Euro für rund 600 Beschäftigte – überwiegend Pflegekräfte.

