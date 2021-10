Kliniken informieren

Neckar-Odenwald-Kreis. In der Geburtshilfe am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken haben die Mütter das Sagen. Ärzte und Hebammen unterstützen die selbstbestimmte und natürliche Geburt und greifen nur medizinisch ein, wenn es nötig wird. Damit die Gebärenden wissen, welche Möglichkeiten ihnen das Krankenhaus bietet, gibt es eine virtuelle Informationsveranstaltung am Mittwoch, 27. Oktober um 18 Uhr.

Dr. Winfried Munz, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, wird zusammen mit Hebamme Ramona Throm die Geburtshilfe vorstellen. In der 60-minütigen Veranstaltung werden die Räumlichkeiten gezeigt und es kommen Themen rund um die Schwangerschaft, die Vorbereitung auf eine bevorstehende Geburt und die Betreuung nach der Entbindung zur Sprache.

Unter anderem werden bei dieser Veranstaltungen Fragen zu den unterschiedlichen geburtsbegleitenden Möglichkeiten, wie Homöopathie, Akupunktur und Aromatherapie oder rückenmarksnaher Schmerztherapie beantwortet.

Die Teilnahme ist am Computer, Tablet oder Smartphone möglich. Zudem können sich Teilnehmer über ein Festnetz-Telefon einwählen: Telefon 0892/0194301, Zugangscode: 584954613. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail mit Vor- und Zunamen an veranstaltungen@Neckar-Odenwald-Kliniken.de.

