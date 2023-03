Kliniken-Cafeteria in Buchen ist wieder geöffnet

Buchen. Die Cafeteria am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken hat seit dem 1. März eine neue Pächterin: Nach der pandemiebedingten Schließung wird Sabrina Stuhl zusammen mit Ioannis Lyginos die Geschäfte der Cafeteria nun weiterführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide blicken auf einige Jahre in der Gastronomie zurück, dieses Wissen können sie jetzt in ihrem neuen Wirkungskreis einbringen: „Ich verbrachte die letzten Weihnachtsfeiertage notgedrungen im Krankenhaus in Buchen. Es war so schade, als Patient oder Besucher keinen Anlaufpunkt außerhalb des Patientenzimmers zu finden und so wuchs in mir der Wunsch, der Cafeteria wieder neues Leben einzuhauchen“, so Ioannis Lyginos. Sabrina Stuhl freut sich schon sehr: „Unsere Gäste erwarten täglich frisch belegte Brötchen, Pizza, ein variierendes Tagesessen, leckere hausgemachte Kuchen sowie Kaffeespezialitäten, Süßigkeiten, Zeitschriften und vieles mehr. Am Wochenende überraschen wir dann mit einer umfangreichen Frühstückskarte.“

Die Cafeteria ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 19 Uhr und Samstag, Sonntag und feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.