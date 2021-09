Klezmerkonzert mit Vagabund

Buchen. Vagabund – das sind acht junge Musiker, die mit zarten Streicher-, krächzenden Klarinetten- und tänzerischen Akkordeonklängen, begleitet vom knackigen Kontrabass- und Bassklarinettensound die vielfältigen Klangfarben des Klezmers zaubern. Die traditionell jüdische Musik begeisterte die Musiker schon in ihrer Kindheit. Nun interpretieren sie den Klezmer mit seiner großen emotionalen Farbpalette auf ihre ganz eigene Art.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zusammengetragen haben die jungen Musiker von Vagabund selbst arrangierte Klezmer-Standards, Eigenkompositionen und Ausflüge in andere Stilrichtungen. Von wilden rumänischen Streichermelodien, über jazzige Akkorde bis hin zu bekannten Filmmelodien nehmen sie ihre Zuhörer mit auf eine bunte, aufregende Reise ins Ungewisse. Vagabund – das ist Musik für alle, Musik zum Tanzen und Zusammensein, Musik, die allen Gefühlen ihren Platz gibt, von brennender Liebe, entfesselter Lebensfreude bis hin zu herzzerreißendem Schluchzen und tiefer Verbundenheit.

Sie lädt zum ausgelassenen Tanzen und Feiern, im nächsten Moment zum Nachdenken und Besinnen ein. Mit ihrem Album „Wandering Steps“ gastiert Vagabund nun am 2. Oktober um 20 Uhr in der Buchener Stadthalle. Die Veranstaltung wird organisiert durch die Stiftung „Bücherei des Judentums“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Buchen .