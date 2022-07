Technischer Dezernent Hubert Kieser informierte über geplante Baumaßnahmen. So werde man in der Kernstadt im Bereich des Götzinger Weg einen Teil des Baugebiets fertigstellen. In der „Vorderen Wanne“ und der Götz-von-Berlichingen-Straße werde man einen Gehweg sanieren und dabei auch Kabel verlegen. Außerdem soll das Rathaus einen Fahrradständer erhalten.

In Waldhausen

...