Klaus Fröbel in den Ruhestand versetzt

Irgendwann schließt sich ein Kreis – so auch im beruflichen Leben Klaus Fröbels, der am 28. Juli von Oberstudiendirektor Jochen Schwab in den Ruhestand verabschiedet wurde. Nachdem er 1975 sein Abitur am Burghardt-Gymnasium in Buchen abgelegt hatte, war sein weiterer Werdegang von unterschiedlichen Stationen geprägt, die ihn letztlich 1999 wieder zurück an sein Heimatgymnasium führen

...