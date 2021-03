An den Neckar-Odenwald-Kliniken - Wieder Schrittmacherambulanz am Standort Buchen / Gute Zusammenarbeit mit Praxis in Mosbach Schlüssel zum Erfolg „Klares Zeichen für die Leistungsfähigkeit“

Freude am Standort Buchen der Kliniken (von links): Kaufmännischer Leiter Harald Löffler, Landrat Dr. Achim Brötel, Chefarzt Dr. Rüdiger Mahler, Dr. Matthias Haney, Johannes Jeschke und Dr. Christian Loges beim Start der Schrittmacherambulanz an den Neckar-Odenwald-Kliniken. © Neckar-Odenwald-Kliniken