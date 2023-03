Kiwanis-Club beteiligt sich an Erdbebenhilfe

Buchen/Walldürn. Die Serie von Erdbeben in der Osttürkei und im nördlichen Teil von Syrien hat den Menschen dort unsagbares Leid gebracht. Die katastrophale Lage vor Ort hat auch die Kiwanis-Clubs in Deutschland nicht ruhen lassen: Innerhalb von nur zwei Wochen wurden von den Kiwanis-Mitgliedern insgesamt mehr als 62 000 Euro an Spendengeldern aufgebracht.

An dieser Aktion hat sich auch der Kiwanis-Club Buchen-Walldürn mit einer größeren Spende beteiligt, die schnell und unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden konnte.

Damit hat der lokale Kiwanis-Club erneut seine Verantwortung für das Wohl der Kinder auch in einer internationalen Notsituation unter Beweis gestellt.

Mit dem Geld soll nach dem Motto „Kiwanis leben. Gemeinsam. Für Kinder“ insbesondere erdbebengeschädigten Kindern vor Ort Soforthilfe geboten werden.

Die Spende wird an vor Ort tätige Organisationen – ohne Abzüge – weitergeleitet. Für die Türkei wird die Hälfte des Geldes an Unicef gehen.

Hintergrund hierfür ist eine langjährige Partnerschaft von Kiwanis Deutschland sowie der weltweiten Kiwanis-Gemeinschaft mit dem UN-Kinderhilfswerk bei mehreren gemeinsamen Projekten. Für die Erdbebenopfer in Syrien wird die zweite Hälfte des Geldes an die Organisation „Weisshelme“ geleitet. Hierbei steht im Vordergrund, dass diese Organisation vor Ort insbesondere in Syrien in Regionen arbeitet, die mit unseren staatlichen und privaten Hilfsstrukturen nur schwer oder gar nicht erreichbar sind. Im Verbund mit ähnlichen Spendenaufrufen der Kiwanis-Clubs in anderen europäischen Ländern wird sich die Summe nochmals erhöhen lassen. Dies alles im gemeinsamen Wirken für die Unterstützung der Opfer in den aktuellen Erdbebengebieten der Türkei und Syriens.

Mittlerweile ist dies der dritte erfolgreiche Spendenaufruf von Kiwanis nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und dem Ukrainekrieg, an dem sich der Kiwanis-Club Buchen-Walldürn im vergangenen Jahr durch den erfolgreichen Buchener Friedens-Basar mit einem Schwerpunkt auf die lokale Unterstützung von Kindern aus der Ukraine mit über 15 000 Euro beteiligte.