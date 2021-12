Buchen. Seit letzter Woche erstrahlt der Kirchturm der Christuskirche ab Einbruch der Dunkelheit. Verschiedene Bilder und Texte laden zum Betrachten und Nachdenken ein.

Die Aktion wirbt für die Gottesdienste an Heilig Abend, für die noch Restplätze verfügbar sind. Gottesdienste an Heilig Abend finden in der Christuskirche um 14.30, 15.30, 16.30 und 17.30 Uhr statt.

Der Turm der Christuskirche in Buchen ist beleuchtet. © Kirchengemeinde

Eine Anmeldung ist telefonisch (06281/8961) oder per Email (buchen@kbz.ekiba.de) möglich.