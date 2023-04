Kirchliche Aktivitäten uneingeschränkt möglich

Rinschheim. Der Mitgliederversammlung der kfd Rinschheim im Gemeindesaal ging ein gemeinsamer Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen der Frauengemeinschaft und ihrer Präsides, zelebriert von Dekan Johannes Balbach voraus. Im Rahmen der Mitgliederversammlung standen neben dem Tätigkeits- und Kassenbericht, eine Ehrung und Wahlen auf dem Programm. Teamsprecherin Angelika Immerz begrüßte die Mitglieder, besonders Präses Dekan Johannes Balbach, sowie Ortsvorsteher Bernhard Bechtold und stieg mit einem Impuls in die Sitzung ein.

In ihrem Jahresbericht erinnerte Schriftführerin Ursula Lauer an die kirchlichen und weltlichen Unternehmungen des vergangenen Jahres. Aufgrund der zunächst noch durch die Pandemie eingeschränkten Unternehmungen, stieg man erst gegen Mitte des Jahres wieder in das Vereinsleben ein. Besonders großen Zuspruch fanden der Kaffeenachmittag im Freien und der Besuch des Schönstattzentrums Mariengart, Waldstetten.

Was aber das ganze Jahr über uneingeschränkt möglich war, waren die kirchlichen Aktivitäten wie Maiandachten, Rosenkranzgebet, Adventsbesinnung, Weltgebetstag und Friedensgebet. Ebenso erinnerte die Schriftführerin an die auf dem sozial-caritativen Sektor unterstützten Hilfsprojekte.

Sie bedauerte den Mitgliederschwund, bedingt durch die Umstrukturierung zum organisatorisch notwendigen Beitritt zum kfd-Bundesverband, um die Gruppe als kfd Rinschheim zu erhalten.

Brigitte Linsler erläuterte die finanziellen Bewegungen im Verein, die von den Kassenprüferinnen Inge Bechtold und Gisela Hammerl als einwandfrei bestätigt wurden. Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft wurde Anja Tajbl-Berberich geehrt und erhielt ein Präsent.

Angelika Immerz bedankte sich bei allen Frauen für Ihre Teilnahme an den angebotenen Veranstaltungen und für ihre langjährige Treue zur kfd. Dekan Pfarrer Johannes Balbach und OV Bernhard Bechtold dankten dem Führungsteam, sowie allen Frauen für Ihren Einsatz und Ihr Engagement.

Die Neuwahlen des Vorstandsteams, bei denen Präses Dekan Balbach als Wahlleiter fungierte, brachten folgendes einstimmiges Ergebnis: Angelika Immerz, Karin Weimer, Brigitte Linsler, Inge Schumpf und Ursula Lauer. Sabine Latzko stand aus persönlichen Gründen für eine weitere Periode nicht mehr zur Verfügung. Sie wurde aus dem Vorstandsteam mit einem Präsent verabschiedet.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden noch Termine bekanntgegeben: Am Donnerstag 25. Mai, Besuch des Römermuseums in Osterburken, die wöchentlichen Mittwochsmaiandachten im Monat Mai, am 15. Juni Vortrag mit Pater Daison über dessen Heimatland Indien, und für den 20. Juli ist eine Wanderung nach Buchen geplant.