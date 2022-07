„Kirche wächst nur in der Gesellschaft“

Hainstadt. Unter dem Titel „engagiert & vernetzt - miteinander feiern“ läutete am Freitag ein Begegnungsabend für Ehren- und Hauptamtliche an der Hainstadter Diözesanstelle Odenwald-Tauber das Wochenende ein. Im Zuge des lebendigen Wortgottesdienstes auf der Pfarrwiese wurde zudem mit Dr. Rainer Gehrig der neue Leiter der Diözesanstelle in sein Amt eingeführt. Er folgt auf Günter Stauß (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gehrig selbst übernahm die Begrüßung. Er äußerte seine große Freude über die Zusammenkunft, die er als „Ausdruck der Verbundenheit“ wahrnehme. „Die Kirche ist engagiert und vernetzt unterwegs, so dass man an vielen Orten und Organisationen eine Fülle von Eindrücken, Informationen und Begegnungen auf sich wirken lassen kann“, hob er hervor. Der von Bastian Heß musikalisch begleitete Gottesdienst erwies sich als ausgesprochen lebendig. Passend zum Motto des Abends ausgewählt wurde etwa die Lesung: Regina Köhler erinnerte an Begegnungen mit Jesus, ehe die Teilnehmer zu eigenen Gedankengängen und zum Austausch über die Botschaft der Lesung und den Wert von Begegnungen im alltäglichen Leben aufgerufen wurden. Hier ergaben sich spannende und gehaltvolle Gespräche: Begegnungen - egal ob mit Menschen, Tieren oder der Natur – bieten bei näherem Hinsehen oft Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit elementaren Fragen des Lebens und des Glaubens.

Eigenes Gebet

Dr. Stefan Bonath als Vertreter der Erzdiözese Freiburg (rechts) überreichte die Ernennungsurkunde an Dr. Rainer Gehrig. © Adrian Brosch

Auf aktuelle Anliegen wie den Krieg und die damit einhergehende Hoffnung auf Frieden, aber auch die Globalisierung sowie Leben, Tod und Ewigkeit bezogen sich die Fürbitten. Sie wurden durch die Möglichkeit zum eigenen Gebet ergänzt. Schließlich leitete Dr. Stefan Bonath (Leitung der Geschäftsstelle des Diözesanpastoralrates der Katholiken sowie Referat Pastorale Projekte und Grunddienste) als Vertreter der Erzdiözese Freiburg zum Höhepunkt des Abends über: Dankbar darüber, „einen hochqualifizierten und erfahrenen Kollegen mit heimatlichem Bezug zum Neckar-Odenwald-Kreis gefunden zu haben“, überreichte er Dr. Rainer Gehrig die offizielle Ernennungsurkunde und sprach die besten Wünsche aus.

Wert der Heimat betont

Mehr zum Thema Dekanatsrat Eckpfeiler für die künftig 36 Pfarreien vorgestellt Mehr erfahren Katholische Kirchengemeinde Für Wertheim: Annette Soban wird als Gemeindereferentin verpflichtet Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Krankenhaus Tauberbischofsheim Psychiatrische Tagesklinik versorgt seit zehn Jahren Menschen in der Region Mehr erfahren

In seiner Laudatio betonte Bonath den speziellen Stellenwert echter Heimat: Sie sei in keinem Atlas zu finden, aber umso mehr Ausdruck einer ganz persönlichen Beziehung zu Land und Leuten. Auch die Kirche ziehe ihr „Lebenselixier“ aus jener Vielfalt von Menschen, Orten und Temperamenten. „Sie wächst nur mit und in der Gesellschaft“, hob Dr. Stefan Bonath hervor. Die Menschen mögen „aufeinander zugehen, um die Kirche zum Begegnungsraum und zur Heimat werden zu lassen“. Auch Landrat Dr. Achim Brötel überreichte ein Präsent.

Informative Stände

Abgerundet wurde der Abend durch zahlreiche informative Stände, die den Haupt- und Ehrenamtlichen nicht nur wertvolle Informationen für den Alltag, sondern auch die Möglichkeit zum zwanglosen Verweilen und zum Erfahrungsaustausch gewährten. Präsentiert wurden neben den Angeboten der Arbeitnehmerseelsorge der Erzdiözese Freiburg, die Referent Uwe Terhorst gern erläuterte, auch die Frauenarbeit im Bezirk Odenwald-Tauber und die Ansätze des Konzepts „Kirchenentwicklung 2030“. ad