Kirche als offene, einladende Gemeinschaft

Buchen/Schöntal. Im Kloster Schöntal fand dieser Tage das seit längerer Zeit geplante, jedoch Corona-bedingt mehrfach verschobene Klausurwochenende des Pfarrgemeinderats der römisch-katholischen Kirchengemeinde Buchen statt.

Unter Anleitung von Mitarbeitern der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft wurde versucht, künftiges Arbeiten des Pfarrgemeinderats effektiver zu gestalten. Aktuell wird ein großer Teil der Arbeitsenergie für Organisationsaufgaben verwendet. Diese Energie wäre bei dem Herausarbeiten und Strukturieren von visionären Projekten besser eingesetzt. Im Hinblick auf die Kirchenentwicklung 2030 wurde als Schnittmenge aller Meinungen herausgearbeitet, dass man sich Kirche als eine offene und einladend auftretende Gemeinschaft vorstellt. Im Anschluss an die Klausurtagung fand eine Pfarrgemeinderatssitzung statt. Hierbei ging es zum einen um das Zur-Verfügung-Stellen des im Augenblick leerstehenden Pfarrhauses in Waldhausen an Flüchtlinge aus der Ukraine. Das Gremium sprach sich einstimmig hierfür aus, wobei sichergestellt sein muss, dass die Versorgung der Geflüchteten, beispielsweise mit Lebensmitteln, gewährleistet sein muss, gegebenenfalls durch die Organisation von Fahrdiensten. Zum anderen teilte Christian Richter mit, dass die Arbeit der „Steuerungsgruppe Wimpinahaus“ aktuell durch Unsicherheiten im Bereich der Finanzierbarkeit und auch der Frage, wie und ob die Neugestaltung des Wimpinahauses mit der ebenfalls turnusmäßig anstehenden Kirchenrenovierung in Einklang gebracht werden kann, belastet sei. Um bezüglich der tatsächlichen und finanziellen Machbarkeit Klarheit zu erhalten, wurde beschlossen, Hanno Roters vom Erzbischöflichen Bauamt zur Pfarrgemeinderatssitzung am 5. April einzuladen. Roters soll aufgrund seiner Fachkunde dem Gremium für Fragen zur Verfügung stehen.

