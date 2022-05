Buchen. Die Stadt Buchen bietet in der Stadtbücherei am Sonntag, 8. Mai, 15 Uhr das Kindertheater „Lucie Lauthals und Frau Gogik – Clowneskes Theater für die ganze Familie“ des Mobilen Kindertheaters Odenwald für Kinder ab vier Jahren mit Familie an. Frau Gogik, Meisterin im Stillsitzen, trifft auf Lucie Lauthals, Meisterin im Krachmachen. Lucie soll Stillsitzen lernen, will aber immer nur Krach machen. Einlass ist 20 Minuten vorher, der Eintritt ist frei. Das Stück dauert rund 45 Minuten.

