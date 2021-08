Kinder und Jugendliche hatten viel Spaß beim Tenniscamp des TC Götzingen

Götzingen. „Ich möchte, dass kleine Kinder zu ihren Eltern gehen und sagen: Papa, Mama, ich möchte Tennis spielen“. Alexander Zverev nutzte die Gelegenheit, direkt nach seinem historischen Olympiasieg auch an die kommende Generation im Tennissport zu denken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieses Ziel unterstützt auch der Tennisclub Götzingen seit vielen Jahren, unter anderem mit dem jährlich zum Ferienstart stattfindenden Tennis-Jugendcamp auf der vereinseigenen Anlage mit drei Tennisplätzen.

So stand auch jetzt beim Jugendcamp für die angehenden Tennis-Cracks die Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Spiel im Mittelpunkt. Insgesamt 27 Kinder im Alter zwischen vier und 16 Jahren hatten sich angemeldet und großen Spaß beim Spiel mit den gelben Filzkugeln.

Aufgeteilt in verschiedene Altersgruppen wurden am zweiten Tag den jüngeren Teilnehmern durch das Team des TC Götzingen wichtige Grundlagen in der Technik vermittelt, während die schon im U18-Team aktiven Mädchen und Jungen zwei intensive Trainingstage absolvierten und dabei richtig gefordert wurden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tanz einstudiert

Abseits des Platzes gab es außerdem weitere Spiele sowie die Möglichkeit, einen Tanz einzustudieren. Hilfreich war dabei auch die Tatsache, dass die TCG-Anlage mit Vereinsheim, Spielplatz, Boccia-Bahn und Grillplatz mittlerweile ein echtes Schmuckstück ist.

Zum Abschluss überreichte Jeanette Ihrig, die Jugendwartin des TC Götzingen, allen Kindern und Jugendlichen eine Teilnehmer-Urkunde sowie ein kleines Geschenktütchen und bedankte sich bei allen Helfern, die zum Gelingen des Jugendcamps beigetragen haben. jm