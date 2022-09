Kinder in Sachen „Ortsjubiläum“ aktiv

Hainstadt. Zu einem ganz besonderem Programmpunkt lud das Orga-Team „1250 Jahre Hainstadt“ Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren ein. Die Kinder durften sich aktiv an der Planung für das Ortsjubiläum 2025 beteiligen. Los ging es mit einem Malwettbewerb, bei dem die schönsten Impressionen von Hainstadt prämiert wurden. Bei einer Schnitzeljagd durch Hainstadt erkundeten die Kinder die verschiedenen Plätze, an denen die Feier stattfinden wird. Dort durften sie ihre Ideen und Wünsche aufschreiben. Diese werden in einer der nächsten Sitzungen des Orga-Teams durchgearbeitet. Zur Abkühlung gab es eine Wasserschlacht, Eis und kühle Getränke. Die drei Siegerbilder hängen im Rathaus aus. Bild: OV

