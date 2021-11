Kinder in Afrika stehen im Fokus

Odenwald-Tauber. Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ steht die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2022. Auch in der Region Odenwald-Tauber werden sich in den ersten Tagen des Januars 2022 wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche an der Aktion Dreikönigssingen beteiligen. Sie werden von Haus zu Haus laufen und Spenden sammeln. Damit die Aktion auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg wird, gibt es Online-Workshops, sogenannte „Sternsinger-Fit-Abende“ zur Vorbereitung. Dabei wird es um Sternsingen & Corona gehen, getreu dem Motto „gesund bleiben“, außerdem werden das Motto und die Materialien vorgestellt und es wird die Möglichkeit gegeben, sich mit anderen Sternsingerverantwortlichen in der Erzdiözese Freiburg auszutauschen und offene Fragen zu klären.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1