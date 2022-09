Der Naturpark Neckartal-Odenwald verfügt über insgesamt 17 Hektar an Blühwiesenfläche. Gut die Hälfte davon befindet sich mit rund sieben Hektar auf Buchener Gemarkung: Grund genug für die Stadt, sich seit 2018 am Projekt „Blühender Naturpark“ zu beteiligen. Stattliche 280 Quadratmeter misst die weitere Grünfläche, die am Montag in der Dr.-Konrad-Adenauer von den Mädchen und Jungen des nahe

...