Kinder freuen sich über neue Tische

Buchen. Über fünf praktische Multifunktionstische aus Kiefern- und Buchenholz freuen sich die Kindergärten der Kernstadt Buchen: Die Schreinerinnung Neckar-Odenwald übergab die Möbelstücke am Dienstag im Kindergarten St. Josef den Vertretern der Einrichtungen und ihrer Träger.

Das Handwerk vertraten Thomas Häfner (Schreinerei Häfner), Ulrich Ehret (Firma Franz Fertig) und Gewerbeschulrat Michael Schulz als Fachabteilungsleiter Holztechnik der Zentralgewerbeschule Buchen. Häfner erläuterte, dass die Möbel im sogenannten „Maschinenkurs“ erstellt wurden. Dieser ist für alle angehenden Schreiner nach dem ersten Lehrjahr verpflichtend zu absolvieren und beinhaltet eine Arbeitsprobe: „Schon vor Jahren kamen wir gemeinsam auf die Idee, kein sinnloses Stück zum sprichwörtlichen Verheizen zu bauen, sondern etwas Praktisches, das anschließend Freude bereitet“, schilderte er.

In der Regel werden die Möbelstücke an Kindergärten im Gebiet der Innung verschenkt, die man „mit großer Freude unterstützt“. Seitens der Beschenkten dankte Buchens Beigeordeneter Benjamin Laber. „Geschenke sind immer gern gesehen, erst recht in so erstklassiger Handwerksqualität und mit so praktischem Nutzwert wie hier“, bemerkte er.

Die Seelsorgeeinheit Buchen mit den Buchener Kindergärten St. Josef, St. Elisabeth und St. Rochus vertrat Pfarrer Johannes Balbach: „Der eine oder andere Erbauer dieser formschönen wie universell einsetzbaren Stücke dürfte selbst einen Buchener Kindergarten besucht haben, so dass sich der Kreis auf diesem Wege trefflich schließt“, freute er sich und leitete über zu Jens Schwingel.

Als Kirchengemeinderatsvorsitzender der evangelischen Kirchengemeinde lobte er vor allem die umweltbewusste Machart der Möbel: „Holz als nachhaltiges und wertvolles Naturprodukt passt hervorragend zu unserem Weg als ‘grüne Gockel’-Gemeinde sowie in unsere Kindertagesstätte Regenbogen sowie erst recht zu den ‘Rothfüchsen’ in unserem Waldkindergarten“, bemerkte er und dankte für das gute Miteinander.