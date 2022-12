Kickbox-Weltmeister kommt aus Buchen

Hainstadt. Bei der „Night of the Fighters“ in der Hainstadter Mehrzweckhalle waren Kickboxer des Clubs „Fighter’s Corner“ sehr erfolgreich.

So erkämpfte sich Marvin Grimm aus Buchen den Weltmeistertitel der „World Kickboxing and Karate Union“ (WKU). Der 28-Jährige besiegte Dimitri Mechanikov bereits in der ersten Runde durch K.O. Er plant nun, die Amateurklasse zu verlassen und in der Profiliga zu kämpfen. Dort warten zwar schwierigere Gegner, aber auch attraktive Antritts- und Siegerprämien. Auch der Nachwuchs des Clubs war erfolgreich. So besiegte der zehnjährige Dominik Weißmann aus Hainstadt den elfjährigen Riyad El Khayti aus Frankfurt und darf sich nun Deutscher Meister seiner Altersklasse nennen. mb