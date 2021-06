Keine Testpflicht im Schwimmbad mehr

Buchen. Im Waldschwimmbad entfällt ab sofort die Testpflicht, weil die kreisweite Inzidenz am Freitag an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 lag, teilt die Stadt Buchen mit. Das erleichtere den Zutritt. In der Folge verschiebt sich der Terminbuchungsschluss online von 70 auf 40 Minuten vor Ende des jeweiligen Zeitfensters (10 bis 13 oder 14 bis 18 Uhr). Einlassschluss ist ab sofort nicht mehr 60 Minuten, sondern 30 Minuten vor Ende des Zeitfensters. Badezeitende ist regelmäßig 15 Minuten vor Ende des Zeitfensters.

AdUnit urban-intext1

Bleibt es beim Wegfall der Testpflicht, ändern sich ab Samstag, 19. Juni, auch die Öffnungszeiten an den Wochenenden. Ans Samstagen und Sonntagen wird das Bad von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr offen sein.