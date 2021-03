Hettigenbeuern. Dem Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses im Baugebiet „Kalkäcker/Mühläcker“ stimmte der Ortschaftsrat Hettigenbeuern in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Die Pachtzeit des bisherigen Pachtvertrages über den Jagdbogen „Hettigenbeuern II“ endet, das Gremium sprach sich für die Weiterverpachtung an den bisherigen Pächter Ulrich Drolshagen und die Aufnahme von Alexander von Wedel als Mitpächter in den Vertrag aus.

Zu wenig Verkehr

Ortsvorsteher Norbert Meixner informierte, dass die Einrichtung eines Fußgängerüberweges beim Kindergarten in Hettigenbeuern geprüft wurde. Aufgrund der zu niedrigen anfallenden Verkehrszahlen, hinsichtlich Fußgänger und Kraftfahrzeugen, sei im dortigen Bereich ein Zebrastreifen nicht möglich.

Die Sanierungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus seien inzwischen weit vorangeschritten, aufgrund der Corona-Situation sei es bisher dennoch nicht wieder zur Nutzung freigegeben. Derzeit werden die Innentüren im Untergeschoss erneuert und es wurden an sämtlichen Fluchttüren Panikschlösser eingebaut.

Hundestationen kommen bald

Die Aufstellung der Hundestationen erfolge in Kürze. Es werden zunächst zwei Stationen aufgestellt: Vor dem Eingang zum Friedhof „Am Rank“ und im Bereich „Mühläckerweg“ bei der Zufahrt zur Firma Steiff. In einem kurzen Rückblick auf 2020 berichtete Ortsvorsteher Meixner von 21 ausgegebenen Angelkarten und informierte, dass der Grillplatz vier Mal vermietet war.

Von den Ortschaftsräten wurde angesprochen, dass der Baum mit dem Bussard-Nest im Bereich der Hornbacher Straße – der Bussard griff einige Male Fahrradfahrer an – Ende Januar in Rücksprache mit dem Naturschutz gefällt wurde. Es bestehe nun die Hoffnung, dass der Vogel sich einen unproblematischeren Platz zum Bau eines neuen Horstes aussuchen wird. Erwähnt wurde der teilweise kaputte Handlauf am Kappellenrundweg. Der Ortsvorsteher sicherte die zeitnahe Instandsetzung zu.

Das Stauwehr, zur Darstellung der früheren Wiesenwässerung im Morretal, wurde zugeschwemmt und sollte, so die Aufforderung der Ortschaftsräte, geöffnet werden. Auf die Frage nach den Sitzbänken an den Wanderwegen teilte Ortsvorsteher Meixner mit, dass diese aufgrund des schlechten Zustandes abgebaut wurden. Sie sollen in einigen Wochen nach der Instandsetzung wieder aufgebaut werden. hes