Kein Tag der offenen Tür

Buchen. Das Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) heißt die Eltern der Viertklässler zu einer von zwei geplanten Online-Informationsveranstaltungen willkommen.

Folgende Termine stehen zur Wahl: Montag, 7., oder Dienstag, 8. Februar, jeweils um 18.30 Uhr. Anmeldung per E-Mail: sekretariat@bgbuchen.de oder Telefon 06281/52880 für einen Termin, es besteht die Möglichkeit, auch noch kurzfristig an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Die Informationen zur Einwahl in die Online-Veranstaltung werden per E-Mail zugeschickt.

Um dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen, verzichtet das BGB auf einen Tag der offenen Tür. Stattdessen wird auf der Homepage des BGB (www.bgbuchen.de) ein virtueller Rundgang veröffentlicht, auf dem Eltern und Kinder spielerisch viele Facetten der Schule entdecken können.

Anmeldetermine

Sollte noch ein zusätzlicher Beratungsbedarf bestehen, können die Eltern sich jederzeit bei der Schule melden und einen Gesprächstermin mit der Schulleitung oder einer Beratungslehrerin vereinbaren.

Die Anmeldetermine für die neuen Fünftklässler sind am Mittwoch, 9., und Donnerstag, 10. März. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Anmeldung der zukünftigen Fünftklässler online, per E-Mail oder per Post vorgenommen werden. Eine persönliche Anwesenheit zur Anmeldung ist also nicht erforderlich.