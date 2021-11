Kein Sport für unter Zwölfjährige

Buchen. Der TSV Buchen stellt den Wettkampf- und Trainingsbetrieb für Kinder unter zwölf Jahren ab Dienstag, 23. November, vollständig ein. Das hat TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski am Montag mitgeteilt. Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzwerte und der Tatsache, dass unter Zwölfjährige nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können, habe er gemeinsam mit seinem Stellvertreter Manfred Röckel und Geschäftsführerin Brigitte Röckel entschieden, den Sportbetrieb für diese Altersgruppe bis nach den Weihnachtsfeiertagen auszusetzen. Für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sowie für Erwachsene läuft der Wettkampf- und Trainingsbetrieb uneingeschränkt weiter.

Um der Impfkampagne mehr Schwung zu verleihen, kommt ein Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn am Sonntag, 28. November, in die Sporthalle des TSV am Turn-Heinrich-Platz. Von 11 bis 17 Uhr können sich Interessenten ohne Terminbuchung mit Impfstoffen von Biontech und Johnson & Johnson impfen lassen. Es stehen circa 100 Dosen zur Verfügung. rs