Buchen. Rund 130 Stickel mit Flatterbändern zieren seit Donnerstag ein Grundstück auf der Marienhöhe. Städtische Mitarbeiter schlugen diese in einem Teil des künftigen Baugebiets in den Boden. Wie Hubert Kieser, technischer Dezernent der Stadt Buchen, erläuterte, stehe diese Maßnahme im Zusammenhang mit der Erschließung des neuen Baugebiets. Mit den Stickeln will man vermeiden, dass sich die Feldlerche zum Brüten auf dem Gelände niederlässt. Auf der Marienhöhe soll ein Baugebiet mit einer Gesamtfläche von über 35 Hektar entstehen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werde man dieses in vier Abschnitten realisieren. Mit der Erschließung der ersten beiden Ausbauabschnitte mit einer Fläche von rund 20 Hektar beginne man in diesem Jahr. Dort sollen 104 Bauplätze ausgewiesen werden. Die ersten Wohnhäuser könnten Ende des Jahres 2021 oder Anfang des kommenden Jahres entstehen. Vertreter aus der Landwirtschaft hatten die Ausweisung eines Baugebiets auf der Marienhöhe kritisiert. Denn der Boden dort ist mit 65 bis 70 Bodenpunkten deutlich wertvoller als übliche Ackerböden in der Region. mb