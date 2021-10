Kein Dornröschenschlaf im Winterhalbjahr

Buchen. Das Bezirksmuseum verzichtet in diesem Jahr auf seine Winterpause. Damit soll vielen Interessierten die Möglichkeit geboten werden, die Sonderausstellung „‚Kurz stillhalten, bitte!’. Porträtaufnahmen jüdischer Menschen von Karl Weiß“ – die wegen der Lockdowns bisher nur wenige Monat geöffnet war – und die neue Dauerausstellung „Gottes Lob und Seelenheil. Glaubenszeugnisse aus dem Madonnenland“ zu besuchen.

In den Jahren zuvor versank das Museum ab November in eine Art Dornröschenschlaf, an dem es bis Mai nur einmal im Monat für drei Stunden aufgeweckt wurde. Nun werden der Steinerne Bau und das Trunzerhaus jeden Sonn- und Feiertag (Ausnahme erster Weihnachtstag und Neujahr) von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein, außerdem auf Anfrage an Mittwochen von 16 bis 19 Uhr.

Das neogotische Hausaltärchen aus der Zeit um 1900. © Bezirksmuseum Buchen

Für Gruppen besteht auch außerhalb dieser Zeiten die Möglichkeit, Führungen auszumachen (Telefon 06281/8898).

Das Museum geht mit dieser Entscheidung an die Grenzen seiner personellen Belastbarkeit – deshalb wäre es wichtig, dass sich weitere Menschen zum Dienst als Aufsichtspersonal melden (gleiche Telefonnummer).

Erstmals ist das Bezirksmuseum an Allerheiligen (Montag, 1. November) nach dem neuen Plan geöffnet. An diesem Tag werden zusätzlich drei Führungen durch die Dauerausstellung „Gottes Lob und Seelenheil“ von Lieselotte Kraft und Jürgen Strein angeboten (14, 15 und 16 Uhr).

Der Besuch des Museums ist nur nach den zum Zeitpunkt des Besuches gültigen Corona-Regeln möglich. Zur Zeit ist die 3 G-Regelung in Kraft, die den Besuch nur Geimpften, Getesteten und Genesenen erlaubt. Außerdem werden wegen der Nachverfolgung im Falle von Infektionen die Kontaktdaten der Besucher erfasst und vier Wochen aufbewahrt. str