„Kein Blackout zu erwarten“

Buchen. Der Stammtisch „Roter Rettich“ traf sich im Gasthaus zum „Schwanen“, um über die aktuellen politischen Ereignisse im Osten Europas und deren Auswirkungen auf die regionale Versorgungslage zu diskutieren.

Referent Philipp Hensinger, Kreisvorsitzender der Jusos, stellte eingangs fest, dass die Nato und ihre Mitgliedsstaaten gegenüber Russland eine klare Haltung einnehme. Diese klare Positionierung habe jedoch ihren Preis, da durch den Wegfall der Gaslieferungen aus Russland das Gas knapp geworden und der Gaspreis in die Höhe geschossen Bisher sei die Versorgung mit Energie eine Selbstverständlichkeit gewesen.

Versorgungssicherheit bei Strom

Die Ereignisse der vergangenen Monate hätten gezeigt, dass diese Selbstverständlichkeit der Vergangenheit angehöre. Allerdings sei seiner Ansicht nach kein Blackout hinsichtlich der Energieversorgung zu erwarten. Denn das europäische Netz garantiere Versorgungssicherheit. Größere Unternehmen seien eher in der Lage, die gestiegenen Preise für Energie aufzubringen als kleinere Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe.

Auf die Frage, wie es wie in der Region um die Sicherheit bei der Energieversorgung bestellt sei, sagte Hensinger , dass die Stadtwerke in Krisenzeiten im Vergleich zu den marktbeherrschenden Anbietern sichere Partner seien, da sie die Kunden dank ihrer moderaten Preisgestaltung halten könnten.

Weitere Themen waren Mindestlohn, Fachkräftemangel und die Tafelläden, die fast ausschließlich durch Spenden finanziert und zu 90 Prozent von Ehrenamtlichen organisiert und betrieben werden.

Es sei unabdingbar, dass sich der Staat finanziell mehr engagiere, da die Inanspruchnahme der Tafeln enorm gestiegen und inzwischen ein tragendes Element in der Versorgung der Bedürftigen sei.

Die Erhöhung des Mindestlohnes sei ein positives Signal, jedoch nicht ausreichend, um die erhöhten Lebenshaltungskosten, beispielsweise die in die Höhe schießenden Mieten in den Ballungsräumen, bezahlen zu können. Dringend erforderlich sei, so Hensinger, eine Anhebung des Spitzensteuersatzes für das obere Einkommensprozent, um beispielsweise den überfälligen Reformbedarf insbesondere im Bildungsbereich finanzieren zu können. Eberhard Barth