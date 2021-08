Kaum neue Mitglieder begrüßt

Bödigheim. Jürgen Hack, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Bödigheim, trug bei der Hauptversammlung den Jahresbericht vor. Es mussten alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden. So auch das Fest zum 50-jährigen Bestehen der Kameradschaft. Seit Wegfall der Wehrpflicht sind kaum neue Mitglieder aus der aktiven Truppe in die Kameradschaft eingetreten. Hier sieht der Vorsitzende weiter die Schwierigkeit, neue Mitglieder zu gewinnen. Hack gab bekannt, dass er nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zu Verfügung stehe. Der Verein stehe trotz der weggefallenen Veranstaltungen finanziell gut da, bemerkte Kassenwart Georg Schäfer. Die Neuwahlen ergaben: Vorsitzender Sebastian Geßner, Stellvertreter Klaus Greiner, Kassenwart Carsten Rother und Schriftführer Bernhard Mangels. Hella Welser beendet nach 50-jähriger Tätigkeit ihre Arbeit in der Kameradschaft. sge

