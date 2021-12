Kasse an der Krippe wurde gestohlen

Buchen. Von wegen besinnliche Weihnacht: Am zweiten Feiertag wurde das Kässchen an der Krippe in der Buchener Kirche St. Oswald gestohlen. Das fiel einer Gläubigen auf, die Geld hineinwerfen wollte, womit auch die Spieluhr aktiviert wird. Sie informierte daraufhin Mesner Eugen Pfaff, der den Diebstahl bei der Polizei anzeigte.

Das aufgebrochene Kässchen wurde später in einem Gebüsch am Hintereingang in Richtung Wimpinahaus gefunden. Viel kann nicht drin gewesen, weil es der Mesner nach dem Gottesdienst am Sonntagmorgen geleert hatte. Trotzdem ist ein erheblicher Schaden entstanden: Das Kässchen kostet neu etwa 180 Euro, und die Schalttechnik für die Spieluhr dort einzubauen, war recht aufwendig.

Spontan hat sich nun die Kolpingsfamilie Buchen bereiterklärt, ein neues Kässchen samt Spielwerk anzuschaffen. mf