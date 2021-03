Buchen. Auch in diesem Jahr kann keine „Karwoche intensiv“ mit anschließendem Frühstück in der Unterkirche stattfinden, heißt es in einer Mitteilung der Seelsorgeeinheit Buchen mit Verweis auf die derzeitigen Bedingungen. Aber es gibt wieder eine Alternative: Das Vorbereitungsteam hat sich online getroffen und ein Konzept erarbeitet. Die „Karwoche Intensiv“ findet von Montag, 29. März, bis einschließlich Karfreitag, 2. April, statt. Im Livestream der Seelsorgeeinheit Buchen wird jeden Abend um 19 Uhr ein Video zur Thematik des Hungertuchs „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ eingestellt.