Karwoche begehen in Götzingen

Götzingen. Auch in diesem Jahr ist der Kirchenraum in St. Bartholomäus in Götzingen zur Fastenzeit besonders gestaltet. Nähere Informationen dazu sind in der Kirche ausgelegt, die täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist. Am Donnerstag, 6. April, wird um 18.30 Uhr in der Pfarrscheune der Bogen von der Pessachfeier zum Abendmahl gespannt. Anschließend wird eine Gebetswache in der Kirche gestaltet. Die Feier des Karfreitags beginnt um 15 Uhr beim Ölberg. Der Weg mit den einzelnen Stationen verläuft im Bereich um die Kirche. Im Anschluss ist die Kirche bis in die Abendstunden zum persönlichen Gebet offen. Bei ungünstigem Wetter werden die Stationen in der Kirche gestaltet. Die Feier der Osternacht wird am Samstag, 8. April, um 21 Uhr begangen. Das Gemeindeteam Götzingen gestaltet ergänzend eine sogenannte „Vigil“, die um 20 Uhr beginnt. Alle Mitfeiernden dürfen ein Stück trockenes Brennholz (oder auch mehrere Scheite) zum Bauhof im Buchenbergweg mitbringen. Der gemeinsame Festgottesdienst am Ostersonntag, 9. April, findet mit Speisesegnung um 10.45 Uhr statt. Er wird vom Gesangverein mitgestaltet. Danach dürfen sich alle Mitfeiernden mit dem Wasser des Lebens/Osterwasser beschenken lassen.

