Buchen. Roland Burger will Bürgermeister von Buchen bleiben. Felix Pflüger und Peter Bühler wollen ihn als Rathauschef ablösen. Alle drei Kandidaten haben heute ab 19 Uhr in der Stadthalle in Buchen die Gelegenheit, sich und ihre Ziele vorzustellen. Wegen der aktuellen Corona-Infektionslage sind im Saal nur 136 Wahlberechtigte zugelassen. Die Veranstaltung wird deshalb online im Internet übertragen. Zum Livestream gelangen Sie hier.

