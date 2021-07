Julia Schaub auf Platz eins

Buchen. Beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ der Altersgruppe II, der am vergangenen Wochenende als Präsenzwettbewerb in Calw ausgetragen wurde, reüssierte mit Julia Schaub (Solowettbewerb Trompete) erneut eine Schülerin der Klasse von Alexander Monsch. Mit 23 Punkten erreichte sie einen hervorragenden ersten Preis. Einen Bundeswettbewerb, für den sie sich in höheren Altersgruppen aufgrund der erreichten Punkte qualifiziert hätte, gibt es für die Altersgruppe II nicht.

Am Klavier begleitet wurde sie von Jewgenija Skripal. Ihr Programm beinhaltete Werke von Telemann (Suite Nr. 1), Hook (Sonata Nr. 1) und Schelokow (Kinderkonzert).