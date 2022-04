Jugendliche tüfteln auf hohem Niveau

Buchen. Gemeinsam mit Unternehmen und kommunalen Einrichtungen aus der Region will die Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung junge Menschen für Naturwissenschaften und Technik begeistern. Als Grundlage dafür entsteht zurzeit am Sitz der Stiftung in Amorbach ein Schülerforschungszentrum, das im Herbst eröffnet werden soll. Dort können interessierte Jugendliche ab dem kommenden Schuljahr in Basiskursen ihre Talente in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) entdecken und nach Abschluss der Kurse in eigenen Projekten praxisnah weiterverfolgen.

Offizieller Startschuss für das Projekt „MimO“ (MINT im Odenwald) war am Dienstag bei der OKW-Firmengruppe in Buchen, die im Verbund mit der Stiftung und der Gemeinde Mudau dem Vorhaben auch über die Startphase hinaus in die Erfolgsspur verhelfen will. Interessierte Lehrkräfte und weitere regionale Unternehmen können sich dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 185 000 Euro geförderten Projekt jederzeit anschließen.

Schüler früh heranführen

Das Ziel von „MimO“ ist es, Jugendlichen das Tüfteln und Ausprobieren so selbstverständlich wie jedes andere Hobby zugänglich zu machen. In der Praxis von Ausbildern, technischen Fachkräften und Auszubildenden der OKW-Firmengruppe begleitet, sollen die Interessenten in Disziplinen wie Löten, Programmieren, 3D-Druck und Metallverarbeitung früh auf hohem Niveau an technische und naturwissenschaftliche Berufe herangeführt werden.

„Als Technologieunternehmen möchten wir für technische Berufe begeistern und Berufsausbildung bei uns erlebbar machen“, erläuterte Nadja Schneider, Prokuristin der OKW GmbH, die Gründe für das Engagement der Firmengruppe. Gerade im technischen Bereich sei der Fachkräftemangel inzwischen eklatant. Nahezu alle Unternehmen in der Region seien inzwischen davon betroffen.

„Mit ,MimO’ unterstützen wir die gezielte Ansprache und eine individuelle fachliche Förderung vor allem von Jugendlichen des nicht-gymnasialen Bildungswegs“, so Schneider. „Wir freuen uns auf das, was kommt und können gespannt sein, wie sich das Projekt entwickeln wird.“

Auch die Gemeinde Mudau habe mit der Entscheidung für eine Teilnahme am Projekt nicht lange gezögert, betonte Hauptamtsleiterin Bianca Groß. Weil eine unkomplizierte Erreichbarkeit der Angebote für die Jugendlichen ein wichtiger Teil von „MimO“ sei, wolle die Gemeinde Mudau ihren Anteil in diesem Bereich leisten.

Dazu soll ein möglichst elektrisch betriebenes MINT-Mobil angeschafft werden, um die Teilnehmer über die Landesgrenzen hinweg befördern zu können. Zudem sei vorgesehen, das Projekt auf allen Ebenen intensiv zu bewerben und somit die nötige Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Für diese Zusammenarbeit dankte Sofie Klopsch, Vorständin der Schulz-Stiftung, den beiden Projekt-Partnern. „Bildung ist der Schlüssel dazu, die drängenden Probleme unserer Zeit zu verstehen und anzugehen“, betonte sie. Das neue Schülerforschungszentrum Odenwald (SZO) werde die Jugendlichen in der Region nach Kräften darin unterstützen, ihre Fähigkeiten auszubauen.

Dass der Verbund mit der OKW-Firmengruppe und der Gemeinde Mudau anerkannt und gefördert werde, sei eine „großartige Auszeichnung“. „Das erfüllt uns mit Freude“, sagte Klopsch. Sie zeigt sich überzeugt, dass durch das Bildungsprojekt Nachwuchskräfte gefunden werden. „Das wird die Region stärken und attraktiver machen.“