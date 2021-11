Jugendarbeit soll intensiviert werden

Oberneudorf. Die Jahreshauptversammlung der Abteilung Oberneudorf für die Berichtsjahre 2020 und 2021 wurde aufgrund der Pandemie nicht im Gerätehaus, sondern im Dorfgemeinschaftshaus abgehalten. Abteilungskommandant Johannes Mackert gedachte zunächst des verstorbenen Alterskameraden Alois Noe und würdigte dessen Verdienste als Ortsvorsteher, aber auch seine über 60-jährige Mitgliedschaft in der Abteilung Oberneudorf.

Übungsbetrieb eingeschränkt

Im Rückblick berichtete der Kommandant über eine Mitgliederzahl von 38 Personen, davon 22 Aktive, zehn Altersmitglieder und sechs Jugendliche. Corona-bedingt sei der Übungsbetrieb stark eingeschränkt gewesen. Trotzdem waren insgesamt 31 Aktivitäten zu verzeichnen, davon vier Einsätze bei Kaminbrand, technischem Defekt einer Heizungsanlage, technischer Hilfeleistung bei einer Menschenrettung sowie Wachbesetzung während der Alarmierungsumstellung. Natürlich erfolgten die Einsätze und fünf Übungen zusammen mit den im Ausrückebereich 6 integrierten Nachbarwehren Hollerbach und Unterneudorf, wobei sich Mackert für die harmonische Zusammenarbeit beim Kommandanten Thorsten Grimm bedankte.

Im Gerätehaus wurden neue Fenster installiert, der hintere Mannschaftsraum wurde gereinigt und mit neuer Farbe versehen. Bei der Weiterbildung erinnerte Mackert an die Absolvierung der Übungsstrecke für Atemschutzträger durch Tobias Koller und Johannes Mackert; Letzterer besuchte außerdem einen Kettensägelehrgang mit Schwerpunkt „ Holz unter Spannung“. Sichtlich erfreut war man bei der Entgegennahme der neuen Einsatzuniformen. Der Kommandant bedankte sich beim Bürgermeister Roland Burger für die Bereitstellung durch die Stadt.

Weiter berichtete Kommandant Mackert über die eingeschränkten Übungen der Jugendwehr. Bernhard Noe wünscht sich von den neu bestimmten Obmännern eine Wiederaufnahme von Aktivitäten der Altersabteilung in Form von Firmenbesuchen und Ausflügen.

Der Kassenbericht wurde von Holger Stich vorgetragen. Werner Hollerbach, der zusammen mit Holger Noe die Kasse geprüft hatte, empfahl die Entlastung des Kassiers.

Da die Amtszeit der gesamten Feuerwehrführung endete, oblag es Bürgermeister Burger, der Versammlung die Entlastung des Kommandanten, seiner beiden Stellvertreter, des Ausschuss und des Kassiers vorzuschlagen, welche einstimmig und mit Applaus erfolgte.

Aufgaben müssen erfüllt werden

Burger bedankte sich auch im Namen von Ortsvorsteher Ohnhäuser und den Einwohnern bei den Verantwortlichen und den Wehrmännern. Die Aufgaben der Feuerwehr müssten auch trotz der Pandemie wahrgenommen werden, um das öffentliche Leben aufrecht zu erhalten. Durch den demographischen Wandel sei erkennbar, dass sich die Zahl von derzeit etwa 400 aktiven Feuerwehrleuten im Stadtbereich Buchen bis in zehn Jahren auf 300 und noch weniger reduziere, weshalb es gelte, die Jugendarbeit zu intensivieren.

Vor den Wahlen der Feuerwehrführung wurde Bernhard Noe für 55 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Sein Allroundtalent bei allen Einsätzen und Anlässen wurde gebührend hervorgehoben und mit einem Präsent belohnt. Ebenso wurde Walter Noe als Altersobmann verabschiedet und Werner Hollerbach scheidet als Kassenprüfer aus.

Nach jahrzehntelanger Tätigkeit als Gerätewart wurde der stellvertretende Kommandant Dieter Noe von dieser Verantwortung entbunden und seine Arbeit unter großem Beifall gewürdigt. Mackert hob die stetige Einsatzbereitschaft für diese anspruchsvolle Aufgabe hervor und dankte Noe im Namen aller Wehrleute. Alle Ausscheidenden erhielten ein Präsent.

Bei den Wahlen fungierte Stadtkommandant Hollerbach als Wahlleiter, wobei Kommandant Johannes Mackert und seine Stellvertreter Dieter Noe und Bernd Hemberger geheim gewählt und alle einstimmig bestätigt wurden. Ebenso wurden Bernhard Schnorr, Tobias Koller, Felix Egenberger und Markus Schwab einstimmig per Handzeichen in den Ausschuss gewählt. Als Kassier bleibt Holger Stich im Amt, ebenso Hubert Breunig als Schriftführer, Kassenprüfer ist weiterhin Holger Noe, neu hinzu wurde Alexander Koller gewählt. Nun wurden noch Johannes Mackert als Jugendgruppenleiter, Bernd Hemberger als Gerätewart und Bernhard Noe als Altersobmann durch die Versammlung bestimmt.

Wertvolle Ortskenntnisse

Stadtkommandant Andreas Hollerbach dankte allen für die Bereitschaft, sich in die Verantwortung zu stellen und hob die durchweg einstimmigen Wahlergebnisse als vorbildliche und harmonische Zeugnisse einer funktionierenden Dorfgemeinschaft hervor. Hollerbach erinnerte an die kürzlichen Einsätze beim Hubschrauberabsturz und im Caritas-Waldhausen, wo die Ortskenntnisse der Abteilungswehren überaus wertvoll waren, was deren Bestand rechtfertigte.

Im Ausblick stellte er die Umrüstung der Gerätehäuser auf Digitalfunk, die Anschaffung neuer Meldeempfänger und die Ausweitung der Alarmierung über Handy in Aussicht und empfahl dem Ausrückebereich, bei einer Übung zusammen mit der Abteilung Stadt die Zusammenarbeit zu optimieren. Als Verantwortlicher der größten Wehr des Kreises sei es ihm wichtig, der Jugendarbeit eine noch größere Priorität einzuräumen.

Zum Schluss der Veranstaltung stellte Thorsten Grimm für den Ausrückebereich 6 und fest, dass die Ausbildungsbereitschaft trotz der Pandemie gestiegen sei. Bevor Kommandant Mackert zum gemütlichen Teil einlud, wies er noch auf die von Bernhard Schnorr eingerichtete Cloud hin, in der Erinnerungsfotos der vergangenen fünf Jahre eingesehen werden können.