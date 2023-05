Jubiläum wird im Oktober gefeiert

Buchen. Die Jahreshauptversammlung der Kreisjägervereinigung (KJV) Buchen fand im Schloss Merchingen statt. Die Jagdhornbläser eröffneten die Jahreshauptversammlung. Kreisjägermeister (KJM) Roland Braun sagte, die KJV Buchen feiere ihr 75-jähriges Jubiläum und freute sich über Glückwünsche, aber auch auf die Bezugnahme aktueller Themen rund um das Thema Jagd.

Neben Themen wie Klimawandel und Waldumbau wurde auf einzelne Tierarten wie Rotwild, Luchs und Wolf sowie Auerwild eingegangen. Zusätzlich erfolgte ein Aufruf zum Thema Jagdgebrauchshund, das Führen eines Jagdhundes sei eine komplexe Aufgabe und das Training und das Ablegen der Prüfungen stellt einen hohen, aber unverzichtbaren Aufwand dar, um das Thema Jagd erfolgreich zu unterstützen.

Roland Braun stellte die aktuellen Stände der Planungen für die Jubiläumsfeier und die diesjährige Hubertusmesse vor. Die große Feier wird am Freitag, 20. Oktober in der alten Mälzerei in Mosbach stattfinden. Die Hubertusmesse am Freitag, 3. November wird in der Basilika in Walldürn ausgerichtet. Da das Jubiläum zusammen mit der KJV Mosbach begangen wird, sind die Planungen übergreifend und auch Heinz Gottmann freut sich bereits heute auf außergewöhnliche Veranstaltungen.

In diesem Zuge wurde der aktuelle Stand zur gemeinsam betriebenen Jagdschule Neckar Odenwald bekannt gegeben. Die Homepage wurde komplett überarbeitet. Weitere soziale Medien wie Facebook wurden aufgeschaltet und der Hinweis und Aufruf zum neuen Kurs „Ausbildung zum Jäger“ wurde verkündet.

Egon Bermayer, Hegeringleiter aus Osterburken, trug die Berichte aus allen Hegeringen vor. Er ging auf Hegeringversammlungen, den Jägerstammtisch, Säuberungsaktionen, sowie eine große Nistkastenaktion ein und bedankte sich für die Unterstützung durch zahlreiche Mitglieder. Martin Meidel gab einen kurzen Überblick der Aktivitäten der Obleute. Zusätzlich wurden die Umbaumaßnahmen am Hundewasser und am Schießstand Osterburken aufgezeigt.

Die Drohnenbeauftragen gaben einen Überblick über die ersten erfolgreiche Drohneneinsätze aus dem Jahr 2022 und stellte den Buchungsprozess der Drohneneinsätze für dieses Jahr vor. Zwei Drohnen inklusive einer Vielzahl an Drohnenpiloten stehendiesjährig zur Rehkitzrettung zur Verfügung.

Der Schatzmeisters Lothar Weber stellte den positiven Kassenbericht vor. Hier fand besondere Erwähnung, dass es eine hohe Investition in das Lernort Natur Mobil gab, welches seit Mitte letzten Jahres bereits zahlreiche Veranstaltungen für jung und alt durchgeführt hat und weiterhin nahezu ausgebucht ist.

Einblicke in die Jagdwelt

Besonders Kindergärten nehmen die Einblicke in die Jagdwelt sehr gern an. Die Entlastung des gesamten Vorstands wurde einstimmig erteilt. Roland Braun führte anschließend Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften in der KJV sowie in der Gruppe der Jagdhornbläser durch, die durch großen Beifall bekundet wurden.

Den Abschluss bildete die Gehörnschau mit dem Aufruf, auch weiterhin solch tolle Präparate zu präsentieren.