Josef Eck im Amt bestätigt

Buchen. Richtungsweisend sollte die im Bezirk 7 des Odenwaldklubs im Wanderheim des Odenwaldklubs Buchen abgehaltene Herbsttagung unter Leitung des Bezirksvorsitzenden Josef Eck sein. Die in den Tagesordnungspunkten genannten Themen wurden von einem Teil der Repräsentanten der Ortsgruppen behandelt. Diese wählten den bisherigen Bezirksvorsitzenden Josef Eck für die nächsten drei Jahre wieder in sein Amt. Ein Stellvertreter für ihn wurde allerdings nicht gefunden, Elmar Zegewitz stand nicht mehr zur Wahl.

Den Wahlen vorausgegangen waren Informationen aus dem Hauptverein und des Gesamt-OWK über die Pläne im Wanderverein. 2022 wird der Odenwaldklub sein 140-jähriges Bestehen feiern und dabei auch daran erinnern, dass es in diesem Wanderverein, bereits seit 1889 ein farbiges Wegemarkierungssystem gibt, das 2000 mit seinen Wanderwegen und Wanderwegemarkierungen vollkommen überarbeitet wurde. Diesbezüglich wurde auf die weitere Zertifizierung der Wanderwege eingegangen.

Nicht zuletzt kam man in der Versammlung auch auf die Situation bei den von Wanderern und Mountainbikern benutzten Wanderwege zu sprechen und hielt ein verständnisvolles Miteinander für empfehlenswert, während man sich andererseits damit zufrieden zeigte, dass für die Mountainbiker eigene Trails geschaffen werden. Ebenfalls eingegangen wurde auf die zum Beispiel in Walldürn, Buchen, Osterburken entstehenden Römerpfade und auf den Quellenweg in Beuchen und deren Zertifizierung. 2022 wird es wieder einen „Tag des Wanderns" geben. Zudem wird der wegen der Corona-Pandemie wiederholt verschobene Odenwälder Wandertag am 3. Juli in Bruchsal die OWK-Ortsgruppen zusammenführen. Ziel des Bezirksleiters ist die Fahrt dorthin mit einem Bus aus dem Bereich Hardheim, Walldürn, Buchen. Die Jahreswanderweg findet am 25. September 2022 durch das Madonnenländchen von Amorbach bis Walldürn statt.