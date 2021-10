Joachim Rathke im Amt bestätigt

Buchen. Insgesamt neun Schularten in sechs Berufsfeldern verbergen sich unter dem Dach der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB). Es werden über 900 Schüler von rund 70 Lehrkräften unterrichtet. Man sieht schon an diesen Zahlen, die der Schulleiter Konrad Trabold zu Beginn des diesjährigen Pflegschaftsabends vorstellte, dass die ZGB eine sehr vielfältige Schule ist und ein Kompetenzzentrum für den ländlichen Raum, in dem die Lernenden gefördert und gefordert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit diesem Schuljahr gibt es eine neue Schulart an der ZGB: das AVdual. Ziel dieser Schulart ist es, Jugendlichen den Übergang von der allgemeinbildenden Schule in das Berufsleben zu erleichtern. Dabei können sie gleich mehrere Bildungsziele verfolgen. Sie können den Hauptschulabschluss erwerben oder verbessern, sich in verbindlichen Praktika beruflich orientieren oder bei entsprechenden Noten in einem weiteren Jahr die Fachschulreife erwerben (Mittlerer Bildungsabschluss).

Um sie entsprechend ihrer Fähigkeiten zu fördern, werden die mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen an die Schule kommenden Schüler in verschiedenen Niveaustufen unterrichtet und legen am Ende des Jahres auch unterschiedliche Prüfungen ab. Um für die Umsetzung des pädagogischen Konzepts optimale äußere Bedingungen zu schaffen, wurden vom Neckar-Odenwald-Kreis als Schulträger dankenswerterweise die Räume eines ganzen Stockwerkes neu zugeschnitten, renoviert und mit neuer Technik und modernem Inventar ausgestattet.

Bei den vergangenen Abschlussprüfungen überzeugte die Schule mit überdurchschnittlichen Leistungen. So bestanden über 97 Prozent der Berufsschüler ihre Prüfungen und auch zahlreiche Kammerbeste kamen von der Schule.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fokus auf Computerausstattung

Einen besonderen Fokus legte Trabold auch auf die Computerausstattung. In den drei verschiedenen Netzwerken der Schule sind insgesamt 733 Rechner angemeldet. Diese zahlreichen Geräte müssen eingerichtet und gewartet werden, was an der ZGB bislang weitgehend ohne externe Hilfe geschieht. Hierfür dankte der Schulleiter besonders den zuständigen Administratoren.

Neben den Umbauten für das AVdual im A-Gebäude, wird seit circa 18 Monaten das D-Gebäude energetisch saniert. Das Ende der Umbaumaßnahmen mit seinen störenden Begleiterscheinungen ist jedoch langsam absehbar.

Anschließend trafen sich die Klassen- und Abteilungspflegschaften. Hier informierten die Klassen- und Fachlehrer über schulische und berufsspezifische Belange und wählten die jeweiligen Eltern- und Ausbildervertreter. Diese trafen sich abschließend zu ihrer konstituierenden Sitzung. Der Elternbeiratsvorsitzende Joachim Rathke wurde in seinem Amt bestätigt, ebenso seine Stellvertreterin Ursula Wild. Weitere Elternbeiräte sind Kirsten Geier, Ralf Bundschuh, Marina Nuss und Cindy Bödigheimer. Die Ausbildervertreter sind: Helmut Korger, Jochen Schnörr, Andreas Leiblein, Thomas Kaiser, Andreas Unseld und Jan Kovacs. Si