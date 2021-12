Herr Balbach, ist Corona die Rache Gottes?

Dekan Johannes Balbach: Das ist nicht mein Gottesbild. Ich verkünde immer einen Gott, der die Menschen so nimmt, wie sie sind – mit all ihren Stärken und Schwächen. Das heißt aber nicht, dass er mit allem zufrieden ist, was wir machen. Rache Gottes – das würde ich so nie unterstreichen, weil es für mich keinen rachsüchtigen Gott gibt.

...