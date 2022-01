Jede Menge Gewinne warten noch

Buchen. Der Lions Club Madonnenland erinnert an die Abholung der Gewinne aus dem Adventskalender. Bis Ende Januar können noch die folgenden Gewinner mit ihrem Kalender in die Apotheke am Musterplatz nach Buchen kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gibt noch viele attraktive Gewinne, die abgeholt werden können. Von Bargeld bis zum Jaguar-Wochenende ist jede Menge Freude drin.

Im Folgenden die betroffenen Gewinnnummern des 17. Lions-Glücks-Adventskalender des Lions Clubs Madonnenland: 1064, 1069, 1120, 1143, 1145, 1146, 1158, 1184, 1210, 1237, 1249, 1272, 1280, 1293, 1309, 1327, 1332, 1353, 1398, 1415, 1430, 1463, 1480, 1503, 1541, 1546, 1553, 1631, 1641, 1642, 1653, 1658, 1672, 1684, 1718, 1724, 1729, 1769, 1799, 1814, 1843, 1882, 1955, 2057, 2059, 2124, 2126, 2152, 2161, 2167, 2177, 2209, 2210, 2229, 2233, 2238, 2243, 2274, 2290, 2312, 2347, 2358, 2379, 2400, 2459, 2497, 2546, 2549, 2555, 2561, 2567, 2579, 2603, 2604, 2680, 2693, 2708, 2710, 2714, 2746, 2807, 2922, 2935, 2941, 3003, 3008, 3015, 3023, 3044, 3092, 3107, 3119, 3122, 3146, 3199, 3307, 3315, 3322, 3324, 3325, 3408, 3451, 3506, 3523, 3608, 3631, 3640, 3688, 3705, 3708, 3733, 3753, 3759, 3782, 3804, 3836, 3848, 3850, 3871, 3874, 3910, 4029, 4036, 4088, 4133, 4139, 4146, 4222, 4269, 4303, 4354, 4401, 4412, 4431, 4435, 4476, 4481, 4503, 4510, 4524, 4533, 4557, 4561, 4562, 4589, 4592, 4604, 4610, 4664, 4690, 4722, 4779, 4782, 4784, 4803, 4810, 4817, 4824, 4866, 4894, 4923, 4946, 4991, 5065, 5099, 5204, 5302, 5330, 5482, 5573, 5585, 5588, 5624, 5688, 5737, 5763, 5774, 5781, 5807, 5839, 5841, 5869, 5878, 5913, 6090, 6117, 6123, 6134, 6162, 6184, 6223, 6247, 6295, 6346, 6385, 6386, 6403, 6411, 6414, 6447, 6458, 6492, 6495, 6500, 6508, 6517, 6536, 6542, 6543, 6601, 6613, 6623, 6630, 6633, 6638, 6644, 6647, 6686, 6706, 6715, 6723, 6751, 6772, 6782, 6792, 6833, 6839, 6841, 6906, 6907, 6944, 6979, 6985, 6986, 7047, 7048, 7055, 7118, 7123, 7130, 7156, 7190, 7258, 7274, 7284, 7315, 7332, 7364, 7368, 7385, 7509, 7514, 7522, 7537, 7554, 7586, 7597, 7608, 7665, 7675, 7677, 7694, 7756 , 7793, 7807, 7822, 7828, 7854, 7913, 7957, 8039, 8093, 8161, 8165, 8177, 8237, 8273, 8276, 8285, 8288, 8290, 8325, 8371, 8476, 8498, 8502, 8516, 8521, 8524, 8545, 8552, 8571, 8588, 8614, 8670, 8671, 8681, 8682, 8691, 8711, 8727, 8755, 8790, 8799, 8835, 8885, 8916, 8921, 8926, 8953, 8957, 8962, 8975, 8980, 9002, 9024, 9033, 9036.