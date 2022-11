Jede dritte Frau von Gewalt betroffen

Hettigenbeuern. Die Frauengemeinschaft Hettigenbeuern gestaltete Ende Oktober eine sehr schöne Oktoberrosenkranzandacht, die unter dem Thema „Gewalt gegen Frauen“ stand. Hierbei wurde deutlich, dass dieses Thema in der heutigen Zeit für viele Frauen Realität ist, auch wenn dies manchmal von den Mitmenschen nicht so sehr wahrgenommen wird. Die ansprechenden Texte der Andacht wurden von stimmungsvollen Liedern des Singkreises unter Leitung von Petra Reiß musikalisch umrahmt.

Im Anschluss an die Rosenkranzandacht informierte Saskia Emmenecker, Referentin des Frauen- und Kinderschutzhauses Neckar-Odenwald-Kreis, im „Kirchblick“ über ihre Arbeit in dieser Einrichtung. Gewalt gegen Frauen sei sehr vielschichtig, erläuterte sie. Diese müsse nicht immer vom Partner ausgehen, sie könne vielmehr auch interfamilär auftreten, körperlich, psychisch, wirtschaftlich oder sexuell. Gewalt gegen Frauen betreffe alle Schichten und Nationalitäten. Es handele sich hierbei um eine Sache, über die nicht gern gesprochen werde. Jede dritte Frau in Deutschland sei betroffen, dazu zähle auch Stalking, Gewalt im Namen der Ehre, Genitalbeschneidung und Zwangsverheiratung,. Dies könne manchmal sogar einen Identitätswechsel notwendig machen, sagte die Referentin.

Hilfe rund um die Uhr

Die hauptamtlich beschäftigten Mitarbeiter des Frauenhauses sowie die ehrenamtlichen Tätigen, die den Bereitschaftsdienst übernehmen, gewähren Hilfe rund um die Uhr. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, körperlich und seelisch misshandelten Frauen und ihren Kindern Schutz und Sicherheit zu geben. Sie möchten diese in der akuten Situation unterstützen und ihnen dabei helfen, ihr Leben wieder selbst zu gestalten.

Adresse ist geheim

Saskia Emmenecker verdeutlichte, dass das Frauenhaus Schutz biete. Die Adresse sei geheim, und die Interessen der Frauen würden ausschließlich von den Mitarbeiterinnen vertreten. Die Frauen erhielten dort Informationen über rechtliche und finanzielle Möglichkeiten.

Eine wichtige Rolle bei der Finanzierung des Frauen- und Kinderschutzhauses spiele der Förderverein, der bereits 1992 gegründet worden sei. Die neu aufgenommenen Frauen und Kinder müssten mit Nahrung, Kleidung und allem Notwendigen versorgt werden. 2021 wurden 32 Frauen und 30 Kinder im Haus des Neckar-Odenwald-Kreises aufgenommen. Ziel sei es, dass die Frauen und Kinder sich dort sicher und wohlfühlten und eine positive Lebensperspektive erlangten.

Es war ein rundum informativer Abend, der auch sensibilisierte, nicht wegzuschauen, sondern Hilfe anzubieten, wenn andere Frauen in Not sind. Andrea Drews vom Vorstandsteam der Frauengemeinschaft bedankte bei der Referentin Saskia Emmenecker für ihre wichtige und beeindruckende Arbeit. Sch