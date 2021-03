Buchen. Im Rahmen eines stimmungsvollen Gottesdienstes am Sonntag in der Christuskirche wurde der jahrzehntelang als Kirchenchorleiter und Organist sowie Komponist tätige Rolf Herbst mit dem Ehrentitel „Cantor“ für sein bemerkenswertes Lebenswerk geehrt.

Durch den Gottesdienst führte Prädikantin Monika Rabel (Höpfingen), die im Zwiegespräch mit Gemeindediakonin Johanna Moelter-Reich die besondere Bewandtnis von Licht und Wahrheit auf dem Weg zum Altar Gottes erörterte. „Wir versuchen, gerecht zu leben und stoßen an Grenzen, an denen uns Gott mit seiner Stärke begleiten wird“, betonte Rabel.

Für sein vielseitiges musikalisches Lebenswerk erhielt Rolf Herbst (links) den Ehrentitel „Cantor“ verliehen. © Adrian Brosch

In ihrer Predigt ging sie auf die Klagerede des Hiob ein, die Vereinsamung, Elend, Trübsal, Armut und Verfolgung thematisiert. „Auch im tiefsten Leid können uns Zuversicht und Hoffnung, wenn wir an die Sorgsamkeit des Herrn denken“, schilderte Rabel. Den Gläubigen gab sie den Hinweis mit auf den Weg, sich jederzeit mit allen Anliegen an Gott wenden zu können.

Dies tue zeit seines Lebens auch der inzwischen 88-jährige Rolf Herbst, dessen tiefer Glaube sich nicht nur im 1996 selbst verfassten Kanon „Der Herr ist mein Licht und mein Heil“ zum Ausdruck bringe. Zur Überleitung spielten Monika Rabel (Flöte) und Rolf Herbst (E-Piano) das besinnliche und doch Mut spendende Stück an, ehe Kirchengemeinderatsvorsitzender Jens Schwingel das Wort ergriff. Gemeinsam mit Monika Rabel würdigte er die bescheidene und humorvolle Art Rolf Herbsts, der 1968 den evangelischen Kirchenchor als umsichtiger, auch auf Geselligkeit und herzlichen menschlichen Umgang achtender „musicus rector“ übernommen und bis 1999 erfolgreich geführt hatte. Gleichsam hatte Herbst die teilweise als Live-Musikkassette mitgeschnittene, stets anspruchsvolle und abwechslungsreiche „Adventsmusik“ am zweiten Weihnachtsfeiertag organisiert und teilweise auch mit Eigenkompositionen bereichert.

Urkunde überreicht

Alle drei Jahre wurde unter seiner Ägide zum ökumenischen Singen mit dem Kirchenchor St. Oswald geladen. Nachdem er den Kirchenchor in jüngere Hände abgegeben hatte, gehörte Rolf Herbst zeitweilig dem Flötenkreis an und saß nach wie vor an der Orgel: „Zuletzt wurde er für mehr als 55-jährige Organistentätigkeit geehrt“, so Jens Schwingel. Der Titel „Cantor“ kröne, wie er fortfuhr, im Falle Herbsts ein besonders vielseitiges musikalisches Lebenswerk. Diese Auszeichnung sei normalerweise hauptberuflichen Kirchenmusikern vorbehalten, werde aber in erlesenen Fällen – 2021 verteilt die Badische Landeskirche sie zweimal – auch ehrenhalber verliehen. So überreichte er Rolf Herbst die Ernennungsurkunde und dankte auch im Namen des Bezirkskantors Hyun Soo-Park sowie Herbsts ehemaliger Organistenschüler Regine Witt und Jochen Schwab für das „segensreiche Wirken“ im evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg.

Den Glückwünschen schlossen sich Prädikantin Monika Rabel und Gemeindediakonin Johanna Moelter-Reich an. Aus ihrem in Eberbach verbrachten Ruhestand war auch Buchens langjährige evangelische Pfarrerin Irmtraud Fischer gekommen.

Mit einem persönlichen Ständchen überraschten schließlich Gisa und Wolfgang Neuer als langjährige Leiter des Seniorenkreises den Ehrenkantor Rolf Herbst, der sogleich wieder die Treppen zur Orgel erklomm: Schließlich musste er Melodie und Takt vorgeben, als der Gottesdienst mit dem getragenen Lied „Vertraut den neuen Wegen“ endete. ad